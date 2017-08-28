FENERBAHÇE, LUİS NETO TRANSFERİNİ RESMİ SİTEDEN DUYURDU
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Luis Neto'nun transferi konusunda görüşmelere başladığını resmi sitesinden duyurdu.
Fenerbahçe, Luis Neto transferini bitiriyor! Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli futbolcunun transferi için görüşmelere başladığını resmi siteden duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
GECE İSTANBUL'A GELECEK
Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar