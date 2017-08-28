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Fenerbahçe, Luis Neto Transferini Resmi Siteden Duyurdu

FENERBAHÇE, LUİS NETO TRANSFERİNİ RESMİ SİTEDEN DUYURDU

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Luis Neto'nun transferi konusunda görüşmelere başladığını resmi sitesinden duyurdu.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Luis Neto Transferini Resmi Siteden Duyurdu(8/10)4

Fenerbahçe, Luis Neto transferini bitiriyor! Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli futbolcunun transferi için görüşmelere başladığını resmi siteden duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

GECE İSTANBUL'A GELECEK

Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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