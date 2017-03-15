

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Lens'in yokluğu can sıkıyor. Babasının cenazesine katılmak için Hollanda'ya giden ve ardından da cenazeyle birlikte Surinam'a geçen yıldız futbolcu, cuma günü Atiker Konyaspor'la oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.



17 lig maçında 3 gol atıp 9 asist yapan Jeremain Lens'in yokluğunda sarı-lacivertli takım kazanmakta zorlanıyor. Yıldız oyuncunun forma giymediği 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, diğer 3 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Lens, geride kalan haftalarda yalnızca 1 mücadelede yedek kaldı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maç kaçıran Lens, Beşiktaş mücadelesinde de oyuna sonradan girdi.







kaynak:sabah