

Geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi Final Four'unda Real Madrid'e elenen Fenerbahçe, bu yıl İspanyol temsilcisi Laboral Kutxa karşısında final arayacak.







Berlin'de oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak.







Sarı-lacivertliler final biletini alırsa pazar akşamı CSKA Moskova-Lokomotiv Kuban eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.







Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde bugün İspanyol ekibi Laboral Kutxa ile oynayacağı maçın son taktik provasını yaptı.







Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takımın Mercedes-Benz Arena'daki antrenmanının ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.







Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok güzel bir maç oynayacaklarını söyledi.







Kariyerinde 15. kez Dörtlü Final oynayacağı hatırlatılan Sırp başantrenör, "İlk oynadığım Dörtlü Final kadar heyecanlıyım. Büyük bir motivasyonla çalışıyorum. Sevdiğim bir işi yapıyorum" dedi.







Laboral Kutxa'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli başantrenör, "Rakibimiz birçok konuda iyi. Hem açık sahada hem de 5'e 5'te iyi basketbol oynuyorlar. Çok iyi analiz yaptığımızı yarın göreceksiniz" ifadelerini kullandı.