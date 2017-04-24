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fenerbahçe kupa mesaisi başladı

FENERBAHÇE KUPA MESAİSİ BAŞLADI

Teknik Direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 14.00'te başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Tarih : 24 Nisan 2017, 17:15
Puan Ver : Fenerbahçe Kupa Mesaisi Başladı(6/10)6


Teknik Direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 14.00'te başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Galatasaray maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı. Sarı-Lacivertli takım yarın yapacağı çalışmalarla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DEPLASMAN MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk müsabakasında, Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçın, Fenerbahçe taraftarı için ayrılar biletleri, www.passo.com.tr üzerinden satışa çıktı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak maçta, Fenerbahçe taraftarına uygulanacak bilet fiyatı 65 TL olarak belirlendi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Kupa  Mesaisi  Başladı    haber

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