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fenerbahçe-krasnodar eşleşmesi rus basınında

FENERBAHÇE-KRASNODAR EŞLEŞMESİ RUS BASININDA

Rus basını, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar'ın Fenerbahçe ile eşleşmesine geniş yer verdi - İzvestia gazetesinde yer alan haberde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan 3 Rus takımı arasında en zor rakiple Krasnodar'ın eşleştiği belirtildi.

Tarih : 13 Aralık 2016, 14:59
Puan Ver : Fenerbahçe-Krasnodar Eşleşmesi Rus Basınında(10/10)7


Rus basını, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar'ın Fenerbahçe ile eşleşmesine geniş yer verdi - İzvestia gazetesinde yer alan haberde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan 3 Rus takımı arasında en zor rakiple Krasnodar'ın eşleştiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar takımı ile eşleşmesi, Rus spor basınında geniş yer buldu.



İzvestia gazetesinde yer alan haberde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan 3 Rus takımı arasında en zor rakiple Krasnodar'ın eşleştiği belirtildi.



Rusya'da yer alan futbol kanalları ve gazetelerde Fenerbahçe hakkında detaylı analizlere ve değerlendirmelere yer verildi.



İzvestia gazetesinde yer alan haberde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan 3 Rus takımı arasında en zor rakiple Krasnodar'ın eşleştiği belirtildi.



Sarı-lacivertlilerin geçen sene aynı turda Lokomotiv Moskova'yı elediği hatırlatılan haberde, Fenerbahçe'nin oldukça güçlü ve Avrupa kupalarında tecrübe sahibi bir takım olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.



Kommersant gazetesi ise Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve oyun düzeniyle ilgili detaylı bilgi vererek, "Gerçekten güçlü bir rakip. Rusya'nın eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın takımı, güçlü olduğu kadar yıldız oyunculara da sahip." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe-Krasnodar  Eşleşmesi  Rus  Basınında    haber

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