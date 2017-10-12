Gazetecileri Görünce Öfke Nöbeti Geçirip Garsonları Azarladı
Fenerbahçe Kozunu Oynadı! Arda'dan Galatasaray'a Unutulmayacak Darbe
Bin Kişilik Korucudan Oluşan Gruba, Foça'da Özel Tim Eğitimi Verilmeye Başlandı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistemin Şifreleri Belli Oldu
Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Metrobüs Durağına Girdi: 3 Yaralı
Aracı Kurşun Yağmuruna Tutulan Türkücü Gökhan Doğanay, 3 Yerinden Yaralandı
Gala Gecesine Meryem'in Göğüs Dekoltesi Damga Vurdu
Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
Abd :Vize Krizi, Operasyonlarımızı Etkilemez!
Barzani'ye Bağdat'tan Jet Yalanlama: Ne Operasyonu!
Danimarka'nın Skandal Kararına Türkiye'den Tepki: Terörle Mücadeleye Darbe Vurdunuz
Uyuşturucu Kullanan Oğlunun Tutuklanmasını İsteyen Baba Konuştu!
Pkk Üyeliğinden Aranan Hdp'li Kadın Parti Meclisi Üyesi Samanlıkta Yakalandı
Başbakan Yardımcısı Şimşek Abd'de Konuştu: Vize Sorunu Kısa Zamanda Sona Erdirilecek
Kaliforniya Cehenneme Döndü! Yangında 21 Kişi Öldü, 670 Kişi Kayıp
Manisalı Balıkçılar Baraj Gölünde 2 Metrelik Yayın Balığı Yakaladı
Pkk Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı! 1 Asker Yaralı
Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
Üsküdar'da Denize Düşen Genç Kız, Hortumla Kurtarıldı
Cingöz Recai'nin Galası Yapıldı! İşte Vizyon Tarihi

FENERBAHÇE KOZUNU OYNADI! ARDA'DAN GALATASARAY'A UNUTULMAYACAK DARBE


Fenerbahçe kozunu oynadı! Arda'dan Galatasaray'a unutulmayacak darbe
Tarih : 12 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Fenerbahçe Kozunu Oynadı! Arda'dan Galatasaray'a Unutulmayacak Darbe(5/10)1

Daha önce birçok kez yıldız futbolcu için transfer girişiminde bulunan fakat hedefe ulaşamayan Sarı-Lacivertliler yeniden düğmeye bastı.

Fenerbahçe yönetimi, Barcelona'da adeta istenmeyen adam haline gelen, ayrıca Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası elemlerindeki İzlanda yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Arda Turan'a kucak açtı.

"BURASI DA SENİN YUVAN"

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yöneticilerin tecrübeli yıldızla görüştüğü ve "Sana teklifimiz her zaman geçerli. Eğer gelmek istersen kapımız açık. Burası da senin yuvan" ifadesini kullandığı öğrenildi. Oldukça zor günler geçiren Arda Turan'ın bu sözler sonrasında oldukça duygulandığı da belirtiliyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini ifade eden Arda'nın yine ilk tercihi Sarı-Kırmızılılar olacak. Fakat milli futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmezse bu kez Fenerbahçe'nin önerisini ciddi şekilde gündemine alacağı iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Kozunu  Oynadı  Arda  Dan  Galatasaray  A  Unutulmayacak  Darbe    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER