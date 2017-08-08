FENERBAHÇE, KJAER'İN YERİNE 1.95'LİK RANOCCHİA'YI ALMAK İSTİYOR
Simon Kjaer'i Sevilla'ya sattıktan sonra stoper arayışına giren Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 1.95'lik Ranocchia'yı kadrosuna katmak istiyor.
Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından yeni stoperin kim olacağı merak edilen Fenerbahçe için bir iddia da İspanya'dan geldi. Cadena Ser radyosu, Villarreal'in İnterli Andrea Ranocchia'yla ilgilendiğini duyururken, bu transferde rakibinin ise Fenerbahçe olduğunu aktardı.
HAVA TOPUNDA USTA
Radyonun haberinde, sarı-lacivertlilerin geçen sezonun ikinci yarısını Hull City'de kiralık geçiren 1.95 boyundaki İtalyan futbolcu için hayli istekli olduğu vurgulandı. Ranocchia'nın öldürücü bir hava topu üstünlüğü var.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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