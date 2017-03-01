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fenerbahçe, kayseri'ye tam kadro gidiyor

FENERBAHÇE, KAYSERİ'YE TAM KADRO GİDİYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile yarın oynanacak maç için kadrodaki tüm futbolcularla Kayseri'ye gidiyor.

Tarih : 01 Mart 2017, 17:29
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın saat 20.30'da Kayserispor'a konuk olacak. Ligde aldığı başarısız sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler Kupa'da moral arayacak. Başkan Aziz Yıldırım dün takımın antrenmanını tesislerde izlerken, karşılaşma öncesi kadrodaki tüm futbolcuların Kayseri'ye götürülmesi kararlaştırıldı.



Takımdaki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, sakatlıkları bulunan Volkan Demirel, Kjaer ve Emenike de dahil tüm tüm futbolcuları Kayseri'ye götürme kararı aldı.



 



kaynak:sabah








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