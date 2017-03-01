FENERBAHÇE, KAYSERİ'YE TAM KADRO GİDİYOR
Fenerbahçe, Kayserispor ile yarın oynanacak maç için kadrodaki tüm futbolcularla Kayseri'ye gidiyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın saat 20.30'da Kayserispor'a konuk olacak. Ligde aldığı başarısız sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler Kupa'da moral arayacak. Başkan Aziz Yıldırım dün takımın antrenmanını tesislerde izlerken, karşılaşma öncesi kadrodaki tüm futbolcuların Kayseri'ye götürülmesi kararlaştırıldı.
Takımdaki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, sakatlıkları bulunan Volkan Demirel, Kjaer ve Emenike de dahil tüm tüm futbolcuları Kayseri'ye götürme kararı aldı.
kaynak:sabah
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