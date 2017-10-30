FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen
Kayserispor: Lung, Lopes, Atila, Kana-Biyik, Kucker, Şamil, Badji, Güeray, Mendes, Deniz, Umut Bulut
Kaynak: haberinburada
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