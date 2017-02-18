FENERBAHÇE - KASIMPAŞA 28. RANDEVUDA
İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak.
İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabette son 8 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi.
kaynak:sabah
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