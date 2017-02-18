

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak.







İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.







Rekabette son 8 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.







Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi.







kaynak:sabah