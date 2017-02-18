Fenerbahçe - Kasımpaşa 28. Randevuda
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fenerbahçe - kasımpaşa 28. randevuda

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA 28. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı

Tarih : 18 Şubat 2017, 11:32
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Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabette son 8 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi.



 



kaynak:sabah








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