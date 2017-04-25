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fenerbahçe karşısında başakşehir kalesi ona emanet!

FENERBAHÇE KARŞISINDA BAŞAKŞEHİR KALESİ ONA EMANET!

Başakşehir'de Rize maçı sonrası yaşanan vahim olaylar teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini kolunu bağladı. Başarılı çalıştırıcı takımın en önemli silahlarının PFDK'ya sevk edilmesi sebebiyle kadro kurmakta zorluk yaşayacak.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:05
Puan Ver : Fenerbahçe Karşısında Başakşehir Kalesi Ona Emanet!(5/10)5


Fenerbahçe maçı öncesinde Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ı PFDK'ya tedbirli sevk edildikleri için oynatamayacak olan Avcı, Bekir ve Egemen'i de sakatlıkları sebebiyle kullanamayacak.



Bunun dışında takımın 1. kalecisi Volkan Babacan ve 2. kalecisi Ufuk Ceylan'ın oynayamayacak olmaları akıllara Başakşehir'in kalesini kim koruyacak sorusunu getirdi.








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