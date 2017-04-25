Başakşehir'de Rize maçı sonrası yaşanan vahim olaylar teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini kolunu bağladı. Başarılı çalıştırıcı takımın en önemli silahlarının PFDK'ya sevk edilmesi sebebiyle kadro kurmakta zorluk yaşayacak.



Fenerbahçe maçı öncesinde Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ı PFDK'ya tedbirli sevk edildikleri için oynatamayacak olan Avcı, Bekir ve Egemen'i de sakatlıkları sebebiyle kullanamayacak.



Bunun dışında takımın 1. kalecisi Volkan Babacan ve 2. kalecisi Ufuk Ceylan'ın oynayamayacak olmaları akıllara Başakşehir'in kalesini kim koruyacak sorusunu getirdi.