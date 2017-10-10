FENERBAHÇE, KALEYİ YILLARCA EMANET EDECEĞİ İSMİ BULDU
Bu sezon Volkan Demirel ve Carlos Kameni'nin yediği hatalı goller nedeniyle Fenerbahçe'nin en sorunlu bölgelerinden biri haline gelen kalenin uzun yıllar tek bir isme devredilmesi için düğmeye basıldı.
AYKUT KOCAMAN YILLARDIR TAKİP EDİYOR
Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'u çalıştırdığı dönemden beri yakından takip ettiği Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i takıma kazandımak istiyor.
BERKE'YE VOLKAN DEMİREL MODELİ
Avrupa'dan da birçok talibi olduğu bilinen Berke için Aykut Kocaman'ın önüne güzel bir kariyer planlaması koyarak ikna etmeye çalışacağı ve genç file bekçisine Volkan Demirel modeli uygulamak istediği de kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
- Abd, Vize Engelini Türkiye'den Önce Yağlıdere İlçesine Uyguladı!
- Erdoğan: Kanal İstanbul Projesinin Temeli Bu Yıl Veya 2018 Yılı Başında Atılacak
- Hastane Şantiyesinde Yakalanan Pkk'lıya 12 Yıl Hapis Cezası Verildi
- Erdoğan'dan Abd'yi Köşeye Sıkıştıracak Soru: Bu Ajanlar Konsolosluğa Nasıl Sızdı?
EKONOMİ HABERLERİ
- Imf'nin Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Artırmasıyla Dolar Ve Euro Düştü
- Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz Ve Faiz İndi, Borsa Çıktı
- Imf, Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Yükseltti
- Türkiye Ve İran Ticarette Yerli Para Birimini Kullanacak
- 50 Yıllık Genetiği Bozulmamış Sebze Tohumlarından Ürün Elde Edildi
SPOR HABERLERİ
- Tff, Abdullah Avcı Haberlerine Açıklık Getirdi
- Tff Başkanvekili Ali Dürüst, Yıldırım Demirören'in İstifa Etmeyi Düşünmediğini Söyledi
- Taraftar Bıçakla İspanyol Futbolcu Isco'ya Saldırdı
- Savcılık, Gomis'e Irkçı İfadeler Kullanan Hakan Hepcan İçin 3 Yıl Hapis İstedi
- Erman Toroğlu, Arda'ya Patladı: Hesap Soracakmış, O Parmağını Kırarım
DÜNYA HABERLERİ
- Başbakan, Hafta Sonu Bağdat'a Gidiyor! Iraklı Mevkidaşıyla Kuzey Irak'ı Konuşacak
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar