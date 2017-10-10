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FENERBAHÇE, KALEYİ YILLARCA EMANET EDECEĞİ İSMİ BULDU


Fenerbahçe, kaleyi yıllarca emanet edeceği ismi buldu
Tarih : 10 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Kaleyi Yıllarca Emanet Edeceği İsmi Buldu(9/10)5

Bu sezon Volkan Demirel ve Carlos Kameni'nin yediği hatalı goller nedeniyle Fenerbahçe'nin en sorunlu bölgelerinden biri haline gelen kalenin uzun yıllar tek bir isme devredilmesi için düğmeye basıldı.

AYKUT KOCAMAN YILLARDIR TAKİP EDİYOR

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'u çalıştırdığı dönemden beri yakından takip ettiği Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i takıma kazandımak istiyor.

BERKE'YE VOLKAN DEMİREL MODELİ

Avrupa'dan da birçok talibi olduğu bilinen Berke için Aykut Kocaman'ın önüne güzel bir kariyer planlaması koyarak ikna etmeye çalışacağı ve genç file bekçisine Volkan Demirel modeli uygulamak istediği de kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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