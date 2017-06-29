Yaz döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe transferde bir ismi daha bitirdi. İşte sarı lacivertli ekibin kadrosuna kattığı son yıldız...



beIN SPORTS'un haberien göre Valbuena, Mehmet Ekici, Dirar gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, kaleci transferini de çözdü.



Uzun süredir Malaga'nın tecrübeli ismi Kameni ile görüşen sarı lacivertliler, başarılı kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.







kaynak:sabah