FENERBAHÇE, KADRO DIŞI BIRAKTIĞI VAN DER WİEL'I AFFETTİ
Fenerbahçe, disiplinsiz tavırları nedeniyle uzun süredir kadro dışı tuttuğu Hollandalı sağ bek van der Wiel'i affetti. Oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de geldiği günden beri istenilen performansa ulaşamayan ve disiplinsiz davranışları nedeniyle uzun süredir kadro dışı olan Van der Wiel affedildi.
ÇALIŞMALARA KATILDI
beIN SPORTS'un haberine göre Hollandalı sağ bek takımla çalışmalara başladı. Van der Wiel, Sturm Graz maçı için yapılan son idmana katıldı.
Kaynak: haberinburada
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