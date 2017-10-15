Ülker Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ozan, Giuliano ve Hasan Ali'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın 4 ve Giuliano'nun 6'da kaydettiği şık gollerle oldukça erken öne geçtiği karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

FENERBAHÇE PUANINI 14 YAPTI

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken Erol Bulut'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı. Ev sahibinde üçüncü golü 28'de Hasan Ali Kaldırım'dan gelirken konuk ekibi oyunun sonlarına doğru umutlandıran tek gol 68'de Batuhan Altıntaş'tan geldi.

JANSSEN'İN YERİNE SOLDADO 11'DE BAŞLADI

Müsabakada Aykut Kocaman, son haftaların formda ismi Vincent Janssen'in yerine Roberto Soldado'ya 11'de şans verirken son olarak 17 Mart'ta Atiker Konyaspor karşısında forma giyen ve karşılaşmanın 36. dakikasında kolunun kırılmasıyla oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao, o günden bu yana ilk kez forma şansı buldu. Brezilyalı 86'da kaleciyi dahi çalımlamasına rağmen net fırsattan faydalanamadı.

Janssen ise 71'de Valbuena'nın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe son bölümde Janssen - Fernandao santrafor ikilisiyle mücadele etti.

EKİCİ EN AZ 20 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Mehmet Ekici şoku yaşandı. Mücadelenin son çalışmasında sakatlanan ve yapılan kontroller neticesinde sağ arka adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Ekici, Malatyasor maçında takımını yalnız bıraktı. Ekici'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

DIA 5 YIL SONRA SARACOĞLU'NDA

Fenerbahçe forması ile 5 yıl önce Saracoğlu'nda mücadeleye çıkan Dia, bu sefer rakip oldu. En son 2012 yılında Galatasaray ile oynanan maçta sarı-lacivertli ekiple Saracoğlu'nda forma giyme şansı bulan Dia, maç öncesi Volkan Demirel ile hasret giderdi.

Kaynak: haberinburada