İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi
Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
Fenerbahçe'de Can Sıkan Rekor
Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı
Aykut Kocaman Derbi Beklentisini Açıkladı
Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti
Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
Beşiktaş'ta Yıllar Sonra Bir İlk
Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
Fenerbahçe'de Şok! Yıldız Oyuncu Derbide Oynayamayacak
Fenerbahçeli Ozan Tufan: Yeri Geliyor Ben, Yeri Geliyor Volkan Abi Islıklanıyor
Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok
Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
İdlib Operasyonu Kapsamında Suriye Sınırında Mevziler Kazılmaya Başlandı
Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır

Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE YENİ MALATYASPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ

Ülker Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ozan, Giuliano ve Hasan Ali'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Tarih : 15 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın 4 ve Giuliano'nun 6'da kaydettiği şık gollerle oldukça erken öne geçtiği karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

FENERBAHÇE PUANINI 14 YAPTI

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken Erol Bulut'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı. Ev sahibinde üçüncü golü 28'de Hasan Ali Kaldırım'dan gelirken konuk ekibi oyunun sonlarına doğru umutlandıran tek gol 68'de Batuhan Altıntaş'tan geldi.

JANSSEN'İN YERİNE SOLDADO 11'DE BAŞLADI

Müsabakada Aykut Kocaman, son haftaların formda ismi Vincent Janssen'in yerine Roberto Soldado'ya 11'de şans verirken son olarak 17 Mart'ta Atiker Konyaspor karşısında forma giyen ve karşılaşmanın 36. dakikasında kolunun kırılmasıyla oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao, o günden bu yana ilk kez forma şansı buldu. Brezilyalı 86'da kaleciyi dahi çalımlamasına rağmen net fırsattan faydalanamadı.

Janssen ise 71'de Valbuena'nın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe son bölümde Janssen - Fernandao santrafor ikilisiyle mücadele etti.

EKİCİ EN AZ 20 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Mehmet Ekici şoku yaşandı. Mücadelenin son çalışmasında sakatlanan ve yapılan kontroller neticesinde sağ arka adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Ekici, Malatyasor maçında takımını yalnız bıraktı. Ekici'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

DIA 5 YIL SONRA SARACOĞLU'NDA

Fenerbahçe forması ile 5 yıl önce Saracoğlu'nda mücadeleye çıkan Dia, bu sefer rakip oldu. En son 2012 yılında Galatasaray ile oynanan maçta sarı-lacivertli ekiple Saracoğlu'nda forma giyme şansı bulan Dia, maç öncesi Volkan Demirel ile hasret giderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Kadıköy  De  Yeni  Malatyaspor  U  3-1  Mağlup  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER