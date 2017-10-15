FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE YENİ MALATYASPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ
Ülker Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ozan, Giuliano ve Hasan Ali'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın 4 ve Giuliano'nun 6'da kaydettiği şık gollerle oldukça erken öne geçtiği karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.
FENERBAHÇE PUANINI 14 YAPTI
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken Erol Bulut'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı. Ev sahibinde üçüncü golü 28'de Hasan Ali Kaldırım'dan gelirken konuk ekibi oyunun sonlarına doğru umutlandıran tek gol 68'de Batuhan Altıntaş'tan geldi.
JANSSEN'İN YERİNE SOLDADO 11'DE BAŞLADI
Müsabakada Aykut Kocaman, son haftaların formda ismi Vincent Janssen'in yerine Roberto Soldado'ya 11'de şans verirken son olarak 17 Mart'ta Atiker Konyaspor karşısında forma giyen ve karşılaşmanın 36. dakikasında kolunun kırılmasıyla oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao, o günden bu yana ilk kez forma şansı buldu. Brezilyalı 86'da kaleciyi dahi çalımlamasına rağmen net fırsattan faydalanamadı.
Janssen ise 71'de Valbuena'nın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe son bölümde Janssen - Fernandao santrafor ikilisiyle mücadele etti.
EKİCİ EN AZ 20 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK
Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Mehmet Ekici şoku yaşandı. Mücadelenin son çalışmasında sakatlanan ve yapılan kontroller neticesinde sağ arka adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Ekici, Malatyasor maçında takımını yalnız bıraktı. Ekici'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
DIA 5 YIL SONRA SARACOĞLU'NDA
Fenerbahçe forması ile 5 yıl önce Saracoğlu'nda mücadeleye çıkan Dia, bu sefer rakip oldu. En son 2012 yılında Galatasaray ile oynanan maçta sarı-lacivertli ekiple Saracoğlu'nda forma giyme şansı bulan Dia, maç öncesi Volkan Demirel ile hasret giderdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
- Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
- Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
- Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
- Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
- Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
- Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
- İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar