FENERBAHÇE, JOSEF DE SOUZA İÇİN WEST BROMWİCH'TEN GELEN İKİNCİ TEKLİFİ KABUL ETTİ
Fenerbahçe, Josef de Souza için West Bromwich Albion'un yaptığı ikinci teklifi kabul etti. Brezilyalı futbolcu, İngiltere'den çalışma izni alırsa transfer olacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, West Bromwich Albion yolunda. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz kulübünün peşinatı yükseltmesi üzerine transfere onay verdi.
FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Josef de Souza için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Ancak bu teklif yönetim tarafından geri çevrilmişti.
İNGİLİZLER PEŞİNAT YATIRDI
İngiliz kulübü teklifi yükseltip peşinatı da arttırınca, Fenerbahçe bu transfere onay verdi. Henüz resmi imza atılmasa da, Brezilyalı futbolcunun transferinin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
(NTV Spor)
Kaynak: haberinburada
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