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Fenerbahçe, Josef de Souza İçin West Bromwich'ten Gelen İkinci Teklifi Kabul Etti

FENERBAHÇE, JOSEF DE SOUZA İÇİN WEST BROMWİCH'TEN GELEN İKİNCİ TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe, Josef de Souza için West Bromwich Albion'un yaptığı ikinci teklifi kabul etti. Brezilyalı futbolcu, İngiltere'den çalışma izni alırsa transfer olacak.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Josef De Souza İçin West Bromwich'ten Gelen İkinci Teklifi Kabul Etti(8/10)4

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, West Bromwich Albion yolunda. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz kulübünün peşinatı yükseltmesi üzerine transfere onay verdi.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Josef de Souza için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Ancak bu teklif yönetim tarafından geri çevrilmişti.

İNGİLİZLER PEŞİNAT YATIRDI

İngiliz kulübü teklifi yükseltip peşinatı da arttırınca, Fenerbahçe bu transfere onay verdi. Henüz resmi imza atılmasa da, Brezilyalı futbolcunun transferinin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

(NTV Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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