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Fenerbahçe, Josef de Souza İçin Gelen 11 Milyon Euro'luk Teklifi Reddetti

FENERBAHÇE, JOSEF DE SOUZA İÇİN GELEN 11 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDETTİ

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferi için İngiliz ekibi West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi, ödeme planı nedeniyle reddetti.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Josef De Souza İçin Gelen 11 Milyon Euro'luk Teklifi Reddetti(8/10)4

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Josef de Souza için yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifi reddettiği belirtiliyor. Olumsuz yanıtın nedeninin "ödeme planı" olduğu ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, West Bromwich Albion'ın yaptığı 4 milyonu peşin, kalanı 2 yıl vadeli 11 milyon Euro'luk öneriyi ilk etapta geri çevirdiği kaydediliyor. Fenerbahçe'nin teklifle ilgili fikrinin, önerilen miktarın tamamının peşin ödenmesi ya da vadenin kısalması durumunda değişebileceği vurgulanıyor.

JOSEF DE SOUZA GİTMEK İSTİYOR

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Josef De Souza'nın transferiyle ilgili Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kocaman, "Şu an net bir bilgi veremem çünkü net bilgim yok. Maçtan çıktık, henüz kimse bana bir bilgi vermedi. Ben de bekleyip göreceğim. Kendisi de teklife olumlu görüş belirtti. Şartlar oluşursa, Fenerbahçe'nin ve oyuncunun menfaatleri bir araya gelirse buna karşı çıkmanın bir anlamı yok." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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