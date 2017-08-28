Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferi için İngiliz ekibi West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi, ödeme planı nedeniyle reddetti.

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Josef de Souza için yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifi reddettiği belirtiliyor. Olumsuz yanıtın nedeninin "ödeme planı" olduğu ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, West Bromwich Albion'ın yaptığı 4 milyonu peşin, kalanı 2 yıl vadeli 11 milyon Euro'luk öneriyi ilk etapta geri çevirdiği kaydediliyor. Fenerbahçe'nin teklifle ilgili fikrinin, önerilen miktarın tamamının peşin ödenmesi ya da vadenin kısalması durumunda değişebileceği vurgulanıyor.

JOSEF DE SOUZA GİTMEK İSTİYOR

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Josef De Souza'nın transferiyle ilgili Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kocaman, "Şu an net bir bilgi veremem çünkü net bilgim yok. Maçtan çıktık, henüz kimse bana bir bilgi vermedi. Ben de bekleyip göreceğim. Kendisi de teklife olumlu görüş belirtti. Şartlar oluşursa, Fenerbahçe'nin ve oyuncunun menfaatleri bir araya gelirse buna karşı çıkmanın bir anlamı yok." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada