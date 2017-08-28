FENERBAHÇE, JOSEF DE SOUZA İÇİN GELEN 11 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDETTİ
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferi için İngiliz ekibi West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi, ödeme planı nedeniyle reddetti.
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Josef de Souza için yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifi reddettiği belirtiliyor. Olumsuz yanıtın nedeninin "ödeme planı" olduğu ifade ediliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, West Bromwich Albion'ın yaptığı 4 milyonu peşin, kalanı 2 yıl vadeli 11 milyon Euro'luk öneriyi ilk etapta geri çevirdiği kaydediliyor. Fenerbahçe'nin teklifle ilgili fikrinin, önerilen miktarın tamamının peşin ödenmesi ya da vadenin kısalması durumunda değişebileceği vurgulanıyor.
JOSEF DE SOUZA GİTMEK İSTİYOR
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Josef De Souza'nın transferiyle ilgili Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kocaman, "Şu an net bir bilgi veremem çünkü net bilgim yok. Maçtan çıktık, henüz kimse bana bir bilgi vermedi. Ben de bekleyip göreceğim. Kendisi de teklife olumlu görüş belirtti. Şartlar oluşursa, Fenerbahçe'nin ve oyuncunun menfaatleri bir araya gelirse buna karşı çıkmanın bir anlamı yok." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar