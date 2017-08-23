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Fenerbahçe, Jose Sosa'nın Transferini Yalanladı

FENERBAHÇE, JOSE SOSA'NIN TRANSFERİNİ YALANLADI

Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Fenerbahçe, Jose Sosa'nın Transferini Yalanladı(7/10)3

Fenerbahçe, son dönemlerde yazılı ve görsel basında, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"KULÜBÜMÜZÜN HERHANGİ BİR TRANSFER GİRİŞİMİ YOKTUR"

"Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya'nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır. Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır. Kamuoyuna duyururuz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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