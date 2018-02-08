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Fenerbahçe, İsveç'ten Andreas Kilit'i Transfer Etti
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Fenerbahçe, İsveç'ten Andreas Kilit'i Transfer Etti

FENERBAHÇE, İSVEÇ'TEN ANDREAS KİLİT'İ TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe, İsveç ekibi Jönköping'ten Andreas Kilit'le 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 16:50
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Fenerbahçe, altyapı için sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe, İsveç ekiplerinden Jönköping U19 takımında oynayan Andreas Kilit ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivetlilerin yeni transferi bir süre altyapı takımlarında forma giyecek.

İsveç doğumlu 1999 doğumlu oyuncu stoper bölgesinde görev alıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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