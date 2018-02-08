FENERBAHÇE, İSVEÇ'TEN ANDREAS KİLİT'İ TRANSFER ETTİ
Fenerbahçe, İsveç ekibi Jönköping'ten Andreas Kilit'le 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, altyapı için sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe, İsveç ekiplerinden Jönköping U19 takımında oynayan Andreas Kilit ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivetlilerin yeni transferi bir süre altyapı takımlarında forma giyecek.
İsveç doğumlu 1999 doğumlu oyuncu stoper bölgesinde görev alıyor.
Kaynak: haberinburada
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