Fenerbahçe, altyapı için sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe, İsveç ekiplerinden Jönköping U19 takımında oynayan Andreas Kilit ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivetlilerin yeni transferi bir süre altyapı takımlarında forma giyecek.

İsveç doğumlu 1999 doğumlu oyuncu stoper bölgesinde görev alıyor.

Kaynak: haberinburada