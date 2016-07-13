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fenerbahçe ismail köybaşı'yı açıkladı

FENERBAHÇE İSMAİL KÖYBAŞI'YI AÇIKLADI

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve yeni teklif yapılmayan İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 11:49
Puan Ver : Fenerbahçe İsmail Köybaşı'yı Açıkladı(6/10)4


Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen milli sol bek İsmail Köybaşı ile futbolcunun transferi için görüşmelere başlanmıştır" denildi.








Etiketler: Fenerbahçe  İsmail  Köybaşı    Açıkladı    haber

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