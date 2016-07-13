FENERBAHÇE İSMAİL KÖYBAŞI'YI AÇIKLADI
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve yeni teklif yapılmayan İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen milli sol bek İsmail Köybaşı ile futbolcunun transferi için görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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