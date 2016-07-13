Fenerbahçe, Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve yeni teklif yapılmayan İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını açıkladı.







Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen milli sol bek İsmail Köybaşı ile futbolcunun transferi için görüşmelere başlanmıştır" denildi.