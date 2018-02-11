Fenerbahçe Almanya'dan oyuncu transferi yaptı. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer penceresinin son gününde, kadrosunu genç bir futbolcuyla güçlendirdiği ortaya çıktı. Yeni ismin öncelikle U21 takımında değerlendirileceği ve burada gelişiminin izleneceği belirtiliyor.

LAKABI ISCO

Kadrosunda bir çok Türk kökenli futbolcuyu da barındıran FSV Duisburg'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Can, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Almanya'da 5. Lig seviyesindeki Ren bölgesel ligindeki takımın 10 numara pozisyonundaki futbolcusu, stilinin benzerliğinden dolayı Real Madridli Isco'ya benzetiliyor.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ FENERBAHÇELİ

Kendisi de Fenerbahçeli olan Oğuzhan, "Kendimi harika hissediyorum. Çocukluğumdan beri tuttuğum takımın formasını giyecek olmak gurur verici" diye konuştu. Mesut Özil hayranı olan genç futbolcu, geçmişte yıldız futbolcuyla bir araya gelme fırsatı da bulmuştu.

"MÜTHİŞ YETENEKLERİNİ HEMEN GÖRDÜK"

SC Hassel'den yeni transfer ettikleri futbolcu hakkında konuşan HSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar "Bağlantılarım sayesinde bir referans bulduk. İdmana çağırıp denedik ve müthiş yeteneklerini hemen gördük" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DAKİ KAMPTA FARK EDİLDİ

FSV Duisburg'un geçtiğimiz haftalarda Antalya'daki kampında yaptığı maçlar oyuncunun kaderini belirledi. Shakhtar Donetsk U21 ve Serik Belediyespor karşısında harikalar yaratan futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan bununla ilgili "Kampın bitiminde Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini duyduğumda çok şaşırdım" dedi.

"BÖYLE FIRSAT İKİ KEZ GELMEZ"

Kendisi de Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Kulüp Başkanı Ayar "Bu Oğuzhan için müthiş bir fırsattı. Dolayısıyla kendisine engel olmak istemedik, önünü açtık. Böyle bir fırsat hayatta iki kez gelmez" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada