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Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi!

FENERBAHÇE İLK TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Antalya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlunu kadrosuna kattı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 01:10
Puan Ver : Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!(5/10)1

Fenerbahçe'den 2018'in ilk transferi geldi. Sarı Lacivertliler, takımın eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR U-21 TAKIMINDA FORMA GİYECEK

Gol yollarında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Sarı-lacivertliler tarafından deneniyordu.RAPAIC GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, Milan Rapaiç, Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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