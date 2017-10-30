FENERBAHÇE İLK TEKLİFİ YAPTI
Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'ten kiraladığı Luis Neto'nun bonservisi için 1,5 milyon euro teklif etti, görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'nin Zenit'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Luis Neto, yeni takımında göze girmeyi başardı. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli stoper için sarı-lacivertli ekibin harekete geçtiği ortaya çıktı.
Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, deneyimli stoperin bonservisini almak için harekete geçti. Zenit'e bu transfer için 1.5 milyon euro teklif edildiği, mavi-beyazlıların ise 2.5 milyonda ısrar ettikleri belirtildi.
Kaynak: Skorer
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar