Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'ten kiraladığı Luis Neto'nun bonservisi için 1,5 milyon euro teklif etti, görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'nin Zenit'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Luis Neto, yeni takımında göze girmeyi başardı. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli stoper için sarı-lacivertli ekibin harekete geçtiği ortaya çıktı.

Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, deneyimli stoperin bonservisini almak için harekete geçti. Zenit'e bu transfer için 1.5 milyon euro teklif edildiği, mavi-beyazlıların ise 2.5 milyonda ısrar ettikleri belirtildi.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada