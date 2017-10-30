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Fenerbahçe ilk teklifi yaptı

FENERBAHÇE İLK TEKLİFİ YAPTI

Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'ten kiraladığı Luis Neto'nun bonservisi için 1,5 milyon euro teklif etti, görüşmeler sürüyor.

Tarih : 30 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Fenerbahçe İlk Teklifi Yaptı(7/10)3

Fenerbahçe'nin Zenit'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Luis Neto, yeni takımında göze girmeyi başardı. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli stoper için sarı-lacivertli ekibin harekete geçtiği ortaya çıktı.

Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, deneyimli stoperin bonservisini almak için harekete geçti. Zenit'e bu transfer için 1.5 milyon euro teklif edildiği, mavi-beyazlıların ise 2.5 milyonda ısrar ettikleri belirtildi.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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