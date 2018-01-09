FENERBAHÇE İLE VOLKAN ŞEN DAVALIK OLDU
Fenerbahçe, kulübe ödemesi gereken 700 bin euroyu ödemeyen Volkan Şen'le davalık oldu.
Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.
Sarı-Lacivertliler, sezon başında Volkan Şen'in sözleşmesini feshetmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Volkan, başka bir kulübe giderse Fenerbahçe'ye 700 bin euro ödeme yapacaktı.
ÖDEME YAPMADI
Fanatik'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a imza attı. Volkan'ın buna rağmen Sarı-Lacivertliler'e gerekli ödemeyi yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü'nün bu nedenle Volkan Şen hakkında dava açtığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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