Sgk'dan Staj Süresi Emeklilikte Sayılacak İddiasına Yalanlama
Tisaş, Zigana Milli Piyade Tüfeği'nin Seri Üretimine Başlıyor
Gs'ye İmza Atmayan Arda, Terim'den Yine Kaçamadı
Trabzonspor, Hazırlık Maçında Luftetari'yi 2-1 Mağlup Etti
Maçka Parkı'ndaki Kafeteryalar Yıkıldı
Trabzonspor'un Sakat Diye Almadığı Futbolcu, İtalyan Devine İmza Attı
Kipa, Çerkezköy'deki Avm'sini Zararına Sattı
Kamyon Ve Otobüsler Zorunlu Durumlarda Kamu Hizmetine Alınacak
Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a Yeşil Işık!
1,5 Yılda Bütün Laflarını Yedi
Yazın Vazgeçilmezi Yeşil Eriğin Kilosu 700 Liraya Çıktı
Mehmet Ağar: Arda, Terim Varsa Gelmem Demedi
Dev Projede İmzalar Atıldı! İstanbul'un Yeni Çekim Merkezi Olacak
Maçın Oyuncusuna Şaka Gibi Ödül
Hayali Olan Yarış Arabasını 35 Bin Liraya Yaptı
Yıldız Futbolcunun Açtığı Döner Dükkanı Doldu Taştı
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Arda'yla Prensipte Anlaştık
Trabzonspor İdmanında Tartışma Çıktı
Src Belgesi De Artık E-Devlet'ten Alınacak
Dünya Devi, Oğuzhan İçin Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı

Fenerbahçe ile Volkan Şen Davalık Oldu

FENERBAHÇE İLE VOLKAN ŞEN DAVALIK OLDU

Fenerbahçe, kulübe ödemesi gereken 700 bin euroyu ödemeyen Volkan Şen'le davalık oldu.

Tarih : 09 Ocak 2018, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçe İle Volkan Şen Davalık Oldu(7.3/10)9

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Volkan Şen'in sözleşmesini feshetmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Volkan, başka bir kulübe giderse Fenerbahçe'ye 700 bin euro ödeme yapacaktı.

ÖDEME YAPMADI

Fanatik'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a imza attı. Volkan'ın buna rağmen Sarı-Lacivertliler'e gerekli ödemeyi yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü'nün bu nedenle Volkan Şen hakkında dava açtığı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  İle  Volkan  Şen  Davalık  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER