Fenerbahçe, kulübe ödemesi gereken 700 bin euroyu ödemeyen Volkan Şen'le davalık oldu.

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Volkan Şen'in sözleşmesini feshetmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Volkan, başka bir kulübe giderse Fenerbahçe'ye 700 bin euro ödeme yapacaktı.

ÖDEME YAPMADI

Fanatik'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a imza attı. Volkan'ın buna rağmen Sarı-Lacivertliler'e gerekli ödemeyi yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü'nün bu nedenle Volkan Şen hakkında dava açtığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada