Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

fenerbahçe için flaş iddia: charlie adam!

FENERBAHÇE İÇİN FLAŞ İDDİA: CHARLİE ADAM!

Ünlü spor haber kaynağı ESPN, Fenerbahçe'nin Stoke City forması giyen İskoç orta saha Charlie Adam'ı transfer etmek istediğini duyurdu.

Tarih : 24 Ocak 2017, 16:46
Puan Ver : Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Charlie Adam!(6/10)7


Fenerbahçe'nin orta saha için yaptığı transfer çalışmaları sürüyor. Jose Sosa, Mehmet Ekici ve Hernanes'in dışında Moises Lima ve Anderson gibi Brezilyalı isimleri listesinde bulunduran Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.



ESPN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Stoke City forması giyen Charlie Adam'ın peşinde. Oyuncuya yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, Dick Advocaat'ın Adam'ı özellikle istediği, onun büyük bir hayranı olduğu ifade edildi. Advocaat'ın Charlie Adam'ı Sunderland'i çalıştırdığı dönemde istediği de vurgulandı.



2012 yılında Liverpool'dan Stoke City'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında oynuyor. Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan Adam, 2 gol atıp 4 de asist kaydetti. Oyuncu ile Fenerbahçe dışında bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği iddia edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  İçin  Flaş  İddia  Charlie  Adam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER