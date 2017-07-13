Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçında Sporting Lizbon ile İsviçre'de karşılaştı. Sarı lacivertliler, yeni transferler Nabil Dirar ve Valbuena'nın ilk 11 başladığı mücadelede Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 2-1 yenildi.

DİRAR İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Alper, Valbuena, Van Persie 11'yle başlayan Fenerbahçe, maça iyi başlarken Sporting Lizbon, 32. dakikada Bas Dost'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar, 40. dakikada eşitliği sağlayan golü attı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Dirar, sarı lacivertli takım ile çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetmiş oldu ve attığı golle alkış aldı.

SON SÖZÜ DOUMBİA SÖYLEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımda çok sayıda oyuncu değişikliği yaparken, Seydou Doumbia'nın 75. dakikada attığı gol ile Sporting 2-1 öne geçti ve maçı da aynı skorla kazandı.

NABIL DIRAR GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin Sporting karşısında hareketli isimlerinden Nabil Dirar maça sağ açıkta başladı. Şener'in önünde oynayan Nabil Dirar ilk yarının en hareketli isimlerinden olurken, Fenerbahçe'nin 40. dakikada attığı golün de sahibi oldu.

VALBUENA ÖNE ÇIKAN İSİMLERİN BAŞINDA

Fenerbahçe'nin Lyon'dan transferi Valbuena, Sporting karşısında oldukça etkiliydi. İlk yarıda önemli bir gol pozisyonuna da giren Valbuena, attığı pasları ve hareketliliğiyle dikkat çekti. Valbuena, 64. dakikada yerini Miroslav Stoch'a bıraktı.

VAN PERSIE ÇOK ETKİLİ GÖRÜNMEDİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie maça santrafor pozisyonunda başladı. Tecrübeli golcü oyuncu 64 dakika sahada kalırken, hücumda çok etkili olamadı. Pozisyona girmekte zorlanan Van Persie yerine 64. dakikada genç oyuncu Ahmethan Köse girdi.

GOLDE VOLKAN DEMİREL'DEN BÜYÜK HATA

Sporting 32. dakikada Bas Dost'un golüyle öne geçerken, pozisyonda kaleci Volkan Demirel önemli bir hata yaptı. Volkan, Ceza sahasına havalandırılan topta boşa çıktı ve rakip oyuncudan seken topu Bas Dost ağlara gönderdi.

ORTA SAHA MEHMET TOPAL VE DE SOUZA'YA EMANET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, orta saha ikilisi olarak Mehmet Topal ve Josef De Souza'yı tercih etti. İki oyuncu da özellikle savunma karşılanırken, Fenerbahçe'nin en kilit isimleri olurken Mehmet Topal ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

Kaynak: haberinburada