FENERBAHÇE, HAZIRLIK MAÇINDA BOLUSPOR'A 6-2 YENİLDİ
Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor ile karşılaştı. İki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarla başladığı karşılaşmayı sarı-lacivertliler tarihi bir farkla 6-2 kaybetti.
Fenerbahçe, Milli arayı fırsat bilerek hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçı yaptı. Tam 8 golün atıldığı maçta Fenerbahçe, Boluspor'a 6-2 mağlup olarak tarihi bir yenilgi yaşadı.
Boluspor'a tarihi galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Burak Asan, 31. dakikada Andre Santos, 45. dakikada Sefa Yılmaz, 52. dakikada Guido Koçer, 83. dakikada Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti.
Fenerbahçe'nin golleri ise 26'da Aatif Chahechouhe ve 80. dakikada Fernandao attı.
OZAN TUFAN, UZUN SÜRE SONRA 11'DE
Fenerbahçe'de Aykut Kocama için kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminin sona ermesinin ardından kadroya geri dönen Ozan Tufan, Boluspor maçıyla tekrar ilk 11'e geri döndü.
Genç oyuncu son olarak 13 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.
GIULIANO, VALBUENA, FERNANDAO SAHADA
Sahaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado 11'i ile çıkan Fenerbahçe'de teknik direktörü Aykut Kocaman, 3-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya Giuliano, Valbuena, Fernandao gibi as oyuncularını oyuna aldı ancak skoru lehine değiştiremedi.
Kaynak: haberinburada
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