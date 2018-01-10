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Fenerbahçe gurbetçi futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti

FENERBAHÇE GURBETÇİ FUTBOLCUYU KADROSUNA KATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda Feyenoord'da forma giyen gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu'nu kiralamak için harekete geçti.

Tarih : 10 Ocak 2018, 13:00
Puan Ver : Fenerbahçe Gurbetçi Futbolcuyu Kadrosuna Katmak İçin Harekete Geçti(9/10)5

Ligin 2. yarısında alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe , Feyenoord'da forma giyen gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu'nu kiralamak için harekete geçti.

AYKUT KOCAMAN KADRODA GÖRMEK İSTİYOR

Sarı- Lacivertli yöneticilerin Bilal için Hollanda ekibiyle görüştüğü ve önemli ilerlemeler sağladığı belirlendi. Bu oyuncuyu Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın çok istediği ortaya çıktı.

Öncelikli hedefi sol bek transferi olan ancak hem yabancı kontenjanındaki sıkıntı hem de ekonomik problemler sebebiyle henüz bu hedefini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, Feyenoord'la olan iyi ilişkileri fırsata çevirmek istiyor

HAFTA İÇİNDE BİTEBİLİR

Feyenoord forması altında Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Bilal Başaçıkoğlu'nun bu transfere sıcak bakması, Dirk Kuyt'ın da olumlu referans verdiği oyuncu için devreye girmesi sarı-lacivertlilerin umudunu arttırdı. Fenerbahçe, piyasa değeri 2 milyon avro olan ve 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Bilal'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

Bu sezon sadece 10 maçta sahaya çıkan genç yıldız Fenerbahçe'ye gelmeye can atarken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da Dirar'a alternatif olması için bu transferi çok istediği belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Robin van Persie transferinin hafta içinde netleşmesi, hemen arkasından da Bilal'in alınması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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