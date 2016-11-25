

Manchester United deplasmanda Zorya'yı yenerse; Fenerbahçe'nin Feyenoord deplasmanından puan alması temsilcimiz için yeterli olacak. Bu durumda Fenerbahçe, grubu 11 puanla ikinci sırada bitirerek üst tura çıkacak. Temsilcimizin Feyenoord'dan alacağı galibiyet ise liderliği getirecek. Fenerbahçe, Feyenoord'a 1-0 yenilse dahi grubu ikinci olarak tamamlayacak. 2-0 ve üzeri galibiyetler Feyenoord'u üst tura taşır.







Manchester United, deplasmanda Zorya ile berabere kalırsa; Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında puan alması halinde grubu lider tamamlayacak. Fenerbahçe'nin Feyenoord'a yenilmesi halinde grup üçlü averaja kalacak. 10 puana çıkacak üç takımın üçlü averajdaki puanları eşit (6 puan). Bu durumda aralarındaki maçlarda gol averajı daha iyi olan Manchester United grubu lider bitirecek.







Fenerbahçe, Feyenoord'a 1-0 yenilmesi halinde dahi üçlü gol averajında rakibinden önde ve gruptan ikinci sırada çıkabiliyor. Fenerbahçe, Feyenoord'a 2-0 yenilirse üçlü hesaptaki gol averajları eşitlenecek ve genel averaja bakılacak. 1-0 yenilgi sonrası genel averajda Fenerbahçe Feyenoord'dan üstün olduğu için grubu ikinci tamamlayacak. Ancak Feyenoord Fenerbahçe'yi 2-0 yenerse grubu ikinci sırada noktalayacak ve United'ın ardından üst tura çıkan ekip olacak.







kaynak:hürriyet