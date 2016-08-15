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fenerbahçe - grasshopper maçını robert schörgenhofer yönetecek

FENERBAHÇE - GRASSHOPPER MAÇINI ROBERT SCHÖRGENHOFER YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Grasshopper arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını Robert Schörgenhofer yönetecek.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 11:38
Puan Ver : Fenerbahçe - Grasshopper Maçını Robert Schörgenhofer Yönetecek(0/10)


Fenerbahçe ile İsviçre'nin Grasshopper takımı arasında, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.








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