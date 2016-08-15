FENERBAHÇE - GRASSHOPPER MAÇINI ROBERT SCHÖRGENHOFER YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Grasshopper arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını Robert Schörgenhofer yönetecek.
Fenerbahçe ile İsviçre'nin Grasshopper takımı arasında, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.
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