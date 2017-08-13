Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bornova Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

PERDEYİ ALPER AÇTI, SKRTEL KAPATTI

Fenerbahçe, 5. dakikada Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 8. dakikada Volkan Demirel'in büyük hatası ve Andre Castro'nun golüyle eşitliği sağladı. 1-1 biten ilk yarının ardından Göztepe, Oscar Scarione 57. dakikada gelen golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 64. dakikada Martin Skrtel'in golüyle eşitliği sağladı.

FENERBAHÇE İLK HAFTA PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Göztepe, 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig'e puanla başlamış oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ise ilk hafta şok bir puan kaybı yaşamış oldu.

Göztepe, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise önce UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar ile deplasmanda oynayacak, ardından Kadıköy'de Trabzonspor ile ligin ilk derbi mücadelesine çıkacak.

Kaynak: haberinburada