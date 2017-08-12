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FENERBAHÇE, GİULİANO'YU TRANSFER ETTİĞİNİ RESMEN DUYURDU


Fenerbahçe, Giuliano'yu Transfer Ettiğini Resmen Duyurdu
Tarih : 12 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Giuliano'yu Transfer Ettiğini Resmen Duyurdu(10/10)6

Fenerbahçe, Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Daha önce İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki oyuncunun, Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilmişti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO

Guliano Victor de Paula'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

FC Zenit kulübüne transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro ödenecektir.

SÖZLEŞME 4 YILLIK

Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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