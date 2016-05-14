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fenerbahçe - gençlerbirliği maçı ne zaman? saat kaçta?

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun heyecanı sürüyor. Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecekler. Peki maç ne zaman? Saat kaçta? İşte cevabı...

Tarih : 14 Mayıs 2016, 12:00
Puan Ver : Fenerbahçe - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?(6/10)5


Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun heyecanı sürüyor. Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecekler. Peki maç ne zaman? Saat kaçta? İşte cevabı...



Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, 15 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.



 

Maçın başlamama saati ise 19.00.



Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.



 








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