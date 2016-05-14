Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun heyecanı sürüyor. Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecekler. Peki maç ne zaman? Saat kaçta? İşte cevabı...



Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun heyecanı sürüyor. Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecekler. Peki maç ne zaman? Saat kaçta? İşte cevabı...







Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, 15 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.











Maçın başlamama saati ise 19.00.







Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.







