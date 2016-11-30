Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını kazanıp derbi öncesi moral toplamak istiyor. İki ekibinde mücadelede ağırlıkta forma şansı bulamayan oyuncularla sahaya çıkması bekleniyor. Peki Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?