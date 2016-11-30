FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını kazanıp derbi öncesi moral toplamak istiyor. İki ekibinde mücadelede ağırlıkta forma şansı bulamayan oyuncularla sahaya çıkması bekleniyor. Peki Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak ve 30 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
kaynak:hürriyet
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