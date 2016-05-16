FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ: FENERBAHÇEYE GALİBİYET YETMEDİ
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, puanını 73 yaparak şampiyon Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ve Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 38 ve 75'te Robin van Persie'nin ayağından geldi.
Konuk ekibin sayısını 61'de Serdar kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 73 yaptı ve şampiyon Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Gençlerbirliği, 42 puanla 10. sırada kaldı. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Pereira'nın öğrencileri, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği ise, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk edecek.
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