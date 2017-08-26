FENERBAHÇE, GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNADIĞI 88 MAÇIN YARISINI KAZANDI
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği'ne karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, rakibiyle oynadığı 88 maçın yarısını kazanmayı başardı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 27 Ağustos Pazar günü yapacakları maçla ligde 89. kez karşı karşıya gelecek.
FENER, 88 MAÇIN YARISINI KAZANDI
Lig tarihinde bugüne dek 88 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 44, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.
88 MAÇTA 153 GOL
Fenerbahçe'nin attığı 153 gole, Gençlerbirliği 91 golle karşılık verdi. Geçen sezonki müsabakaları Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0, Ankara'da da 2-1'lik skorlarla kazandı. Fenerbahçe son 33 maçta sadece 3 kez yenildi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 33 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 24'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.
EN FARKLI GALİBİYET 5-0 VE 6-1
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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