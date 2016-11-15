İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz

fenerbahçe-galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak.

Tarih : 15 Kasım 2016, 16:04
Puan Ver : Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?(10/10)10


Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak maç TSİ 20.00'da başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompeksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını Lig Tv canlı yayınlayacak.



FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



20 Kasım 2016 Pazar



FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?



Türkiye Saat İle 20.00



FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Lig TV



FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NEREDE?



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompeksi Ülker Stadyumu



 



kaynak:sabah



 



 








Etiketler: Fenerbahçe-Galatasaray  Maçı  Ne  Zaman  Saat  Kaçta    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER