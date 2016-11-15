FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak maç TSİ 20.00'da başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompeksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını Lig Tv canlı yayınlayacak.
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
20 Kasım 2016 Pazar
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye Saat İle 20.00
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Lig TV
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NEREDE?
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompeksi Ülker Stadyumu
kaynak:sabah
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