FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.
Bilet fiyatları şu şekilde;
OKUL AÇIK :100,00 TL
MİGROS TRİBÜNÜ :100,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :130,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ C-D-F-G BLOK :150.00 TL
MARATON ÜST C-D-E-F-G BLOK :150.00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT H-I BLOK :200,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT G BLOK :250,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON F BLOK :250,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT E BLOK :260,00 TL
1907 TRİBÜNÜ A-B-C-D-E-K-L-M-N BLOK : 400.00 TL
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