

Fenerbahçe ile Galatasaray Erkek Basketbol takımları bu akşam Euroleague'de Ülker Arena'da derbi maçta karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi iki cepheden sıcak açıklamalar var.







FBTV'ye maç öncesi röportaj veren Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu "Ben tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provokasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provokasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız." açıklamasını yapmıştı.







Galatasaray'dan büyük tepki







Mehih Mahmutoğlu'nun bu açıklamalarının ardından Galatasaray resmi internet sitesinden tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;







"Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nun bugün Euroleague'de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.







Maç öncesi yaşanan bu gelişmelerin mücadeleye nasıl yansıyacağı büyük merak konusu oldu.







kaynak:fanatik