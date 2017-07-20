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Fenerbahçe, Gabigol'ün Kiralanması İçin Inter'le Anlaştı

FENERBAHÇE, GABİGOL'ÜN KİRALANMASI İÇİN INTER'LE ANLAŞTI

Fenerbahçe, daha önce transfer edemediği Gabriel Barbosa'yı Inter'den kiralamak için anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu "tamam" derse Türkiye'ye gelecek.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Gabigol'ün Kiralanması İçin Inter'le Anlaştı(9/10)5

Fenerbahçe, forvet transferinde sürpriz bir isme yöneldi. Inter'in golcüsü Gabriel Barbosa (Gabigol) Fenerbahçe'ye imza atabilir.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Fenerbahçe, Gabigol transferi için Inter ile anlaşma sağladı, oyuncunun kararı bekleniyor.

GEÇEN SEZON FAZLA OYNAYAMADI

Fenerbahçe'nin Brezilya'da oynadığı dönemde transfer etmek istediği 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Inter'de oynadığı 10 maçta tek gol atabilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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