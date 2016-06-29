

Geçen sezonu kiralık olarak geçiren Fabiano Riberio ile yollarını ayıran ve kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen Ruud Boffin hakkında başkan Halil Ünal'dan açıklama geldi.







Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, "Boffin'i Fenerbahçe istedi. Vermiyoruz. Bizde kalacak. Sadece Fenerbahçe değil; çok takım istiyor ama bizim ona ihtiyacımız var. Şampiyon olmak istiyoruz. Oyuncu satmıyoruz, oyuncu alacağız ve şampiyon olacağız. Kesin karar Boffin'i satmıyoruz" dedi.