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Fenerbahçe, Forvet Bölgesi İçin Nijeryalı Ahmed Musa'yı Düşünüyor

FENERBAHÇE, FORVET BÖLGESİ İÇİN NİJERYALI AHMED MUSA'YI DÜŞÜNÜYOR

Forvette istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, İngiltere ekibi Leicester City'de forma giyen Nijeryalı Ahmed Musa'yı kiralamak için kulübüyle temasa geçti.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Forvet Bölgesi İçin Nijeryalı Ahmed Musa'yı Düşünüyor(7/10)3

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ahmed Musa için Leicester City'nin kapısını çaldı. Forvete takviye yapmayı planlayan Sarı- Lacivertliler rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi.

1 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTENİYOR

İngiliz basını Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen 25 yaşındaki santrfor Ahmed Musa'yı kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulunduğunu yazdı. Leicester yönetimi teklifi olumlu karşılarsa Ahmed Musa 1 yıllığına Sarı-Lacivertli kulübe kiralanacak. Fenerbahçe'nin bir forvet daha alacağını da konuşuluyor.

ÇABUK VE GÜÇLÜ BİR BİR SANTRFOR TİPİ

Ahmed Musa, genç yaşına rağmen son derece tecrübeli bir forvet. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'dan Leicester City'ye 19.5 milyon Euro gibi bir rakama transfer oldu. Nijerya Milli Takım formasını ise 61 kez giydi ve 13 gole imza attı. Son derece çabuk ve güçlü bir santfor odlarak dikkat çekiyor..


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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