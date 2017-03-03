

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li Candace Parker, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.



Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Parker, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.



Uzun zamandır ABD dışında forma giydiğini ve 6 sene Rusya'da oynadığını hatırlatan 31 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe her zaman takip ettiğim ve sevdiğim bir kulüptü ve hep kafamda vardı. Teklif gelince çok sevindim. Lavender ve Gruda buranın çok güzel bir şehir, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp ve taraftarının çok ateşli olduğunu söylediler. Bir an önce Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Sayın başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah