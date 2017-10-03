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Fenerbahçe Formasına Bastığı İddia Edilen Mustafa Yumlu Özür Diledi

FENERBAHÇE FORMASINA BASTIĞI İDDİA EDİLEN MUSTAFA YUMLU ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe maçının ardından rakip takım formasına bastığı iddia edilen Akhisarlı Mustafa Yumlu, böyle bir şey yapmadığını ama yine de özür dilediğini söyledi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Fenerbahçe Formasına Bastığı İddia Edilen Mustafa Yumlu Özür Diledi(9/10)5

Akhisar'ın Fenerbahçe'yle karşılaştığı mücadele sonrası Mustafa Yumlu'nun, Giuliano'nun formasını alan takım arkadaşı Sissoko'nun elinden bu formayı alarak yere attığı iddia edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından; Akhisar Belediyespor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuştu.

İşte Mustafa Yumlu'nun açıklamaları;

"FORMANIN ÜZERİNE BASMADIM"

"Yok formanın üzerine basmışım. Öyle bir şey yok. Sissoko ile rakip takım oyuncusu forma değişti. Rakip takım formayı şortuna koydu, benim arkadaşım formayı giyince zoruma gitti. 'Formayı çıkar' dedim. Fenerbahçe forması olduğu için zoruma gitmedi. Maçta Fenerbahçeli taraftarlar neden küfür ettiler bilmiyorum. Trabzonsporluyum diye mi?"

"FENERBAHÇE TARAFTARI BANA ÇOK KÜFÜR ETTİ"

"İkinci yarıda Fenerbahçe taraftarı bana çok küfür etti. Gerginlik büyüklerimizin araya girmesiyle giderilir. Bizim galibiyetimizi konuşsun insanlar. Galibiyetimizi gölgeliyor insanlar. İnşallah her şey düzelir. Ailenin karıştırılmaması lazım. Sosyal medya var. Sosyal medya çoluk çocuk elinde, herkes her şeyi yazıyor. Fenerbahçe camiasından özür dilerim"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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