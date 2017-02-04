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fenerbahçe flaş derbi kararlarını açıkladı

FENERBAHÇE FLAŞ DERBİ KARARLARINI AÇIKLADI

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Vodafone Arena'da izlemek için bilet alan taraftarların stada geliş şekli açıklandı.

Tarih : 04 Şubat 2017, 12:20
Puan Ver : Fenerbahçe Flaş Derbi Kararlarını Açıkladı(6/10)5


Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Vodafone Arena'da izlemek için bilet alan taraftarların stada geliş şekli açıklandı. 5 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde 15.30'dan itibaren toplanacak olan Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarından geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena'ya getirilecekler.



Alınan tedbirler ve kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:



- Karşılaşmada misafir takım taraftarlarına ayrılan biletler, İl Güvenlik Kurulu kararlarınca kulübümüz tarafından dağıtılmış olup, dağıtım işlemi taraftarlarımızın kulübümüze yaptıkları yazılı başvuru sırasına göre gerçekleşmiş ve taraftarlarımıza ayrılan tüm biletler tükendiğinden bugünden itibaren başvuru kabul edilmemektedir.



Karşılaşmaya yönelik İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:



 








Etiketler: Fenerbahçe  Flaş  Derbi  Kararlarını  Açıkladı    haber

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