Ligde durumu toparlamak için zorlu mücadele veren Fenerbahçe, Avrupa'da karşılaşacağı Feyenoord maçı hazırlıklarına başladı. Peki Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?



UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşması kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Feyenoord maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 22:05'te TRT 1 ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı İsveç Futbol Federasyonundan Jonas Eriksson yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark olacak.