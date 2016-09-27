O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fenerbahçe feyenoord maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligde durumu toparlamak için zorlu mücadele veren Fenerbahçe, Avrupa'da karşılaşacağı Feyenoord maçı hazırlıklarına başladı. Peki Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Tarih : 27 Eylül 2016, 16:20
Puan Ver : Fenerbahçe Feyenoord Maçı Hangi Kanalda?(0/10)


UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşması kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Feyenoord maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 22:05'te TRT 1 ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı İsveç Futbol Federasyonundan Jonas Eriksson yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark olacak.








Etiketler: Fenerbahçe  Feyenoord  Maçı  Hangi  Kanalda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER