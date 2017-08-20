FENERBAHÇE EVİNDE TRABZONSPOR'LA KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİYOR
Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.
TRABZONSPOR KONYA'YI 2-1 YENDİ
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE:
Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Valbuena, Robin van Persie.
TRABZONSPOR:
Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Kucka, Okay Yokuşlu, Olcay, Bero, Yusuf, Burak Yılmaz
Kaynak: haberinburada
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