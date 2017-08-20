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FENERBAHÇE EVİNDE TRABZONSPOR'LA KARŞILAŞACAK


Fenerbahçe Evinde Trabzonspor'la Karşılaşacak
Tarih : 20 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Fenerbahçe Evinde Trabzonspor'la Karşılaşacak(9/10)5

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİYOR

Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

TRABZONSPOR KONYA'YI 2-1 YENDİ

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE:

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Valbuena, Robin van Persie.

TRABZONSPOR:

Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Kucka, Okay Yokuşlu, Olcay, Bero, Yusuf, Burak Yılmaz

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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