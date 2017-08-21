FENERBAHÇE EVİNDE TRABZONSPOR'LA 2-2 BERABERE KALDI
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 45'inci dakikada Alper Potuk ve 84'üncü dakikada penaltıdan Valbuena kaydederken, konuk Trabzonspor'un golleri 5'inci dakikada Burak Yılmaz ve 56'ncı dakikada Olcay Şahan'dan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki puanını 4'e, Fenerbahçe ise 2'ye yükseltti.
Kaynak: haberinburada
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