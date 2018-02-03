Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

SOLDADO DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Isla'nın pasına hareketlenen Hasan Ali topu kontrol ettikten sonra sert bir şut çıkardı. Gençlerbirliği kalecisi Hopf topu yumruklarıyla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soldado yerden sert vurdu ve meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

FENERBAHÇE BU KEZ ALPER İLE DİREĞE TAKILDI

19. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Alper Topuk, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla sert bir şut çekti ama direği geçemedi.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK YARININ SON DAKİKALARINDA ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Jailton'un ortasında Dirar ile Volkan arasında anlaşma sağlanamadı. Dirar topu kafasıyla Volkan'a göndermek isterken tecrübeli kalesini terk ettiği için meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde gitti.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

47. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında orta sahada topu alan Alper rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası önüne kadar geldi. Yıldız futbolcu mükemmel bir vuruşla takımına beraberliği getirdi.

DIRAR BU KEZ GENÇLERBİRLİĞİ AĞLARINI HAVALANDIRDI

Karşılaşmanın 61. dakikasında sol kanattan Valbuena'nın ortasını defans uzaklaştıramadı, boşta kalan topu Dirar ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ MILINKOVIC İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında, yapılan ortayı Mehmet Topal sektirince arka direkte Marko Milinkovic yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve durumu 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: haberinburada