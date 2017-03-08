Dolar/Tl Yükselişe Geçti
Beşiktaş, Yunanistan'da Avantaj Peşinde
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlere Müjde
Alman Gazetesi: Türklerin Artık Umurunda Değil
Sinan Akçıl'ın Aşk İtirafı: Uyumadan Önce...
Pkk Barınakları Böyle İmha Edildi
Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Dolar/Tl'de Çetinkaya'nın Konuşması Öncesi Düşüş
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Fenerbahçe Evinde Baskonia İle Karşılaşacak
Sıcaklık Ege Ve Marmara'da 2-4 Derece Azalacak
Alexa'nın Kullanım Alanı Genişliyor
Dijital Oyun Satışları Oldukça İyi Seviyede
Messenger, Beğenmeme Özelliğini Hayata Geçiriyor
Galaxy C5 Pro Yakında Satışa Çıkacak
Spotify İçin 50 Milyon Ne Anlama Geliyor?
The Legend Of Zelda Breath Of The Wild Tüm Zamanların En İyisi!
Galaxy S8, 10 Nisan'da Satışa Çıkıyor
Kadın İstihdamı Artışında Lider Türkiye
Türkler Gibi Geri Dönelim

fenerbahçe evinde baskonia ile karşılaşacak

FENERBAHÇE EVİNDE BASKONİA İLE KARŞILAŞACAK

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.

Tarih : 08 Mart 2017, 10:37
Puan Ver : Fenerbahçe Evinde Baskonia İle Karşılaşacak(7/10)9


Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.



Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe-Baskonia maçı yarın saat 20.45'te oynanacak. KarşılaşmabeIN Sports 3'ten yayınlanacak.



Ligdeki son 2 maçını kazanan ve galibiyet sayısını 16'ya yükselten sarı-lacivertliler, haftaya 4. sırada girdi. Normal sezonu ilk 4'te bitirerek play-off'ta ev sahibi avantajını elde etmek isteyen Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.



Baskonia ise son haftalarına girilen normal sezonda ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Haftaya 8. sırada giren Baskonia'nın 13 galibiyeti bulunuyor.



Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, rakibi karşısında İspanya'da ağır bir yenilgi yaşamıştı. Baskonia,sarı-lacivertliler karşısında sahadan 34 sayı farkla 86-54 galip ayrılmıştı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Fenerbahçe  Evinde  Baskonia  İle  Karşılaşacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER