

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.







Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe-Baskonia maçı yarın saat 20.45'te oynanacak. KarşılaşmabeIN Sports 3'ten yayınlanacak.







Ligdeki son 2 maçını kazanan ve galibiyet sayısını 16'ya yükselten sarı-lacivertliler, haftaya 4. sırada girdi. Normal sezonu ilk 4'te bitirerek play-off'ta ev sahibi avantajını elde etmek isteyen Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.







Baskonia ise son haftalarına girilen normal sezonda ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Haftaya 8. sırada giren Baskonia'nın 13 galibiyeti bulunuyor.







Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, rakibi karşısında İspanya'da ağır bir yenilgi yaşamıştı. Baskonia,sarı-lacivertliler karşısında sahadan 34 sayı farkla 86-54 galip ayrılmıştı.







kaynak:haberler